СМИ, признанные властями иноагентами смогут принять участие в освещении выборов в Государственную Думу

Представители изданий, получивших этот статус, могут быть аккредитованы ЦИК и другими избирательными комиссиями, принимать участие в мероприятиях и присутствовать на избирательных участках. Единственное требование к ним – соблюдать достоверность, объективность и равное отношение ко всем кандидатам.

Впрочем, в ЦИК пояснили, что это требование должны исполнять все. Граждане, которые участвуют в деятельности организации со статусом иностранного агента могут работать на выборах и в качестве наблюдателей. В законе нет ограничений по этому поводу, однако они при этом должны представлять кандидата, политическую партию или общественную организацию, а не вышеупомянутого иноагента. В ЦИК подчеркнули, что норма о запрете вмешательства в выборы извне существует с 2002 года и ничем новым не является.

Выборы в Государственную Думу пройдут с 17 по 19 сентября этого года.