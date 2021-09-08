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14:06, 08 сентября 2021

Жителям Ногинска, которые пострадали в результате взрыва газа в жилом доме выплатят по 30 тысяч рублей на члена семьи

Одинокие получат по 50 тысяч. Об этом объявили подмосковные власти.
По последним данным экстренных служб в результате взрыва пострадали 14 человек, тела двоих погибших извлекли из-под завалов. После взрыва обрушилась часть жилого дома. Власти считают, что на разбор завалов уйдет не меньше 12 часов.
По некоторым данным, причиной взрыва мог стать газ, включенный для обогрева квартиры. Отопление в доме еще не включили. СК возбудило уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности.



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