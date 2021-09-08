Министр по чрезвычайным ситуациям Зиничев погиб в Норильске

Всё случилось во время съёмок учебного фильма, рассказали газете РБК два источника в силовых структурах. Это была ведомственная съёмка, уточнил один из них. По его словам Евгений Зиничев пытался удержать сотрудника съёмочной группы, он стоял у края обрыва, и случайно поскользнулся. Он тоже погиб, уточнил собеседник издания. Оператора, которого пытался спасти глава МЧС Евгений Зиничев, звали Александр Мельник.

В свою очередь, главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян у себя в соцсетях рассказала, что Зиничев вместе с оператором стоял на краю выступа. Оператор поскользнулся и сорвался в воду. Очевидцев, как утверждает Симоньян, было достаточно. По её словам, никто даже не успел понять, что произошло, как министр по чрезвычайным ситуациям бросился в воду за сорвавшимся оператором и разбился о выступавший камень. В телеграм-канале Симоньян на вопрос о судьбе оператора ответила, что он погиб тоже. В МЧС подтвердили, что руководитель ведомства погиб, спасая другого человека. При этом в МЧС ничего не сказали о съёмках учебного фильма. Там отметили, что всё случилось на межведомственных учениях по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций. По данным сетевого издания ТВ-2 после падения вниз главу МЧС и оператора экстренно госпитализировали. Они умерли в вертолёте, так и не долетев до больницы.

Зиничев прилетел в Красноярский край на учения МЧС в Арктической зоне. Вчера он лично дал старт учениям.

Евгений Зиничев возглавил МЧС в 2018 году.

Свою карьеру Зиничев начал еще в конце 80-х годов в рядах сотрудников КГБ, и успел пройти путь от оперативника до главы регионального управления.

А уже в 2005 году вошел в состав личной охраны Службы безопасности президента. Судя по фотографиям того периода, Зиничев постоянно был рядом с Владимиром Путиным и сопровождал его во многих рабочих поездках.

Спустя 10 лет Зиничева назначили на пост начальника управления ФСБ по Калининградской области, где он пробыл недолго. Меньше чем через год в результате крупной кадровой ротации, президент назначил силовика на пост временно исполняющим обязанности губернатора Калининградской области. Руководил регионом Зиничев 70 дней, после чего ушел в отставку по собственному желанию. А уже на следующие сутки вступил в должность заместителя директора ФСБ России.

В своей последней должности министр по чрезвычайным ситуациям Евгений Зиничев пробыл около трех лет. За все время службы был удостоен ряда наград, среди которых Орден Александра Невского, а также медали «За воинскую доблесть» и «За возвращение Крыма».

Евгению Зиничеву было 55 лет.

В Кремле сообщили, что президенту доложено о гибели главы МЧС. Их связывают многие годы совместной работы и это большая утрата, — сказал кремлевский секретарь Дмитрий Песков. По его словам, Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким Зиничева.