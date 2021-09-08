ФСБ России вновь назвала спланированным похищением операцию по задержанию группы россиян в Минске в прошлом году.

Официальный представитель ведомства таким образом подтвердил информацию телеканала CNN. Он, ссылаясь на украинскую разведку, сообщил об участии в операции ЦРУ.

Впрочем, источник в американской разведке назвал эту информацию ложной.

В Кремле сегодня отказались подробно комментировать данную тему.