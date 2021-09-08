Комитет ЕС в 15-ый раз одобрил продление санкций за нарушение территориальной целостности Украины

Комитет постоянных представителей стран ЕС в пятнадцатый раз одобрил продление персональных санкций в отношении российских и украинских граждан за нарушение территориальной целостности Украины, — сообщает ТАСС, ссылаясь на дипломатический источник.

Как ожидается, официально об этом будет объявлено в ближайшие недели.

Напомним, — в данный санкционный список входят около 180 физических и около 50 юридических лиц.

