Комитет постоянных представителей стран ЕС в пятнадцатый раз одобрил продление персональных санкций в отношении российских и украинских граждан за нарушение территориальной целостности Украины, — сообщает ТАСС, ссылаясь на дипломатический источник.
Как ожидается, официально об этом будет объявлено в ближайшие недели.
Напомним, — в данный санкционный список входят около 180 физических и около 50 юридических лиц.
Комитет ЕС в 15-ый раз одобрил продление санкций за нарушение территориальной целостности Украины
Комитет постоянных представителей стран ЕС в пятнадцатый раз одобрил продление персональных санкций в отношении российских и украинских граждан за нарушение территориальной целостности Украины, — сообщает ТАСС, ссылаясь на дипломатический источник.