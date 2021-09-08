На восстановление дома в подмосковном Ногинске, где произошел взрыв газа, уйдет до 8 месяцев, — полагают местные власти. Эвакуированы жильцы двух подъездов. Взрыв произошел утром в панельной девятиэтажке. Обрушилась стена на втором, третьем и четвертом этажах.

Житель соседнего дома Николай услышал взрыв сразу и тут же увидел разрушения. Об этом он рассказал Эху

В результате взрыва газа погибли два человека, девять пострадали.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

