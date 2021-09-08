Глава МЧС Евгений Зиничев погиб, пытаясь удержать поскользнувшегося во время съемки оператора

Это сообщает РБК, ссылаясь на информированный источник. По его данным, это произошло во время съемок фильма об учениях МЧС, которые сейчас проходят в Арктике, и в частности, в Норильске. Оператор также погиб.

Еще сегодня утром пресс-служба МЧС сообщала, что Евгений Зиничев вместе с губернатором Красноярского края Александром Усом проверял ход строительства новой пожарной части в Норильске.

По данным РБК временно исполнять обязанности министра будет первый заместитель главы ведомства Александр Чуприян.