Суд в Австралии постановил, что СМИ ответственны за комментарии читателей в социальных сетях

Если медиа создает страницу в социальной сети, оно фактически распространяет информацию, в том числе и ту, которую публикуют третьи лица, приводит постановление суда вещательная корпорация ABC. Таким образом судья фактически обязал СМИ нести полную ответственность за все комментарии пользователей, подчеркивают журналисты.

Решение стало результатом длительного разбирательства между некоторыми австралийскими изданиями и жителем Северной территории Диланом Воллером. Еще в 2016 году в эфире одного из телеканалов вышел сюжет об условиях содержания заключенных в тюрьмах Северной территории Австралии, на кадры попал и Воллер. В момент съемок он был прикован к стулу наручниками. Позднее другие СМИ стали цитировать этот материал, а пользователи социальных сетей негативно высказывались о происходящем. Бывший заключенный расценил это как клевету и подал заявление в суд.

Эксперты считают, что подобная практика может привести к тому, что местные издания закроют комментарии для пользователей.