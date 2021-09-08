В Петербурге за прошедшие сутки выявлено больше носителей коронавируса, чем в других субъектах Федерации

За прошедшие сутки в России зафиксировано более 18 тысяч носителей КОВИД-19. Почти 8 процентов переносят заболевание бессимптомно. Новые случаи есть во всех 85 регионах.

Северная столица снова оказалась на верхней строчке федерального списка. Положительные тесты сдали более 1400 горожан, тогда как в Москве заразившихся на сто с лишним меньше. Днем ранее в Петербурге выявили всего 626 случаев. Вообще для города характерны амплитудные колебания. В целом по стране картина более сбалансированная. Скончалось чуть менее восьмисот россиян. Этот показатель почти не меняется в течении долгого времени. Больничные закрыли более 18 тысяч граждан страны.

Почти 40 миллионов россиян привились от коронавируса. По крайней мере один компонент вакцины получили 30 процентов граждан страны. ,