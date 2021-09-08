Песков: Вопрос интеграции вновь станет темой обсуждения на встрече Путина с Лукашенко

Вопрос интеграции России и Белоруссии вновь станет темой обсуждения на встрече лидеров этих стран Владимира Путина и Александра Лукашенко. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«Каждый раз интеграционные процессы становятся одним из крупных пунктов повестки дня двусторонних контактов президентов Путина и Лукашенко. Не сомневаюсь, что это будет и на этот раз, и что завтра также интеграционные процессы будут обсуждаться. Но об итогах этого обсуждения — давайте дождемся все-таки, что скажут президенты на пресс-конференции», — сказал Д.Песков.

Он подчеркнул, что интеграция – «это очень сложный, многогранный процесс». «Работа идет очень напряженная на протяжении многих лет. Всегда всем хочется, чтобы дела шли быстрее. Но все все-таки трезво оценивают ситуацию. И не замечать в этом плане определенного прогресса было бы неразумно», — заключил Д.Песков.