Песков: Обсуждение поправок в закон об иноагентах начнется не раньше избрания новой Госдумы

Обсуждение поправок в закон об иностранных агентах начнется не раньше избрания новой Госдумы. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«Пока рано об этом говорить. Должен еще парламент сформироваться и комиссии. И тогда начнется экспертный разговор. Парламент еще предстоит избрать. Все-таки без участия парламентариев такой разговор с [журналистским] цехом вряд ли возможен. Поэтому здесь просто нужно дождаться, чуть-чуть терпения», — сказал он.

По словам Д.Пескова, в Кремле «видят конструктивные предложения». «Но насколько они реализуемы, будем обсуждать с экспертами», — заключил он.