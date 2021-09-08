Погиб глава МЧС Евгений Зиничев

Об этом сообщает МЧС России.

В сообщении ведомства говорится, что он погиб «при исполнении служебного долга, находясь в Норильске на межведомственных учениях по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций, спасая жизнь человека».

Главред RT Маргарита Симоньян в своем телеграм-канале рассказала о деталях произошедшего. «Они с оператором стояли на краю выступа. Оператор поскользнулся и сорвался в воду. Очевидцев было достаточно — никто не успел даже сообразить, что произошло, как Зиничев рванул в воду за сорвавшимся человеком и разбился о выступавший камень». Источник РБК сообщает, что съёмки были для учебного фильма МЧС, сотрудник съемочной группы также погиб.

Зиничеву было 55 лет. Он возглавлял ведомство с 2018 года. Президенту доложили о гибели главы МЧС Евгения Зиничева, — сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.