Правительство России решило продлить мораторий на плановые проверки малого бизнеса на 2022 год

Правительство России решило продлить мораторий на плановые проверки малого бизнеса на 2022-й год, — сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Весной бизнес-омбудсмен Борис Титов сообщил, что из-за моратория в шесть раз сократился размер штрафов, собранных с бизнеса.

