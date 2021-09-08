На Курильских островах начались учения по противодесантной обороне с участием 500 военнослужащих, а также боевой и специальной техники, — сообщается на сайте Министерства обороны России. На заключительном этапе будут боевые стрельбы по условному противнику.

Японские власти неоднократно выражали обеспокоенность из-за учений, которые Россия проводит на Южных Курилах. В Токио называют острова своими северными территориями.

