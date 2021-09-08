Суд в Австралии постановил, что СМИ ответственны за комментарии, которые оставляют на их страницах в соцсетях

Верховный суд Австралии постановил, что СМИ несут ответственность за клеветнические и оскорбительные комментарии, которые пользователи оставляют на их страницах в соцсетях. Эксперты считают, что после этого решения местные издания скорее всего закроют свои публикации для комментариев, или вообще откажутся от публикации текстов в социальных сетях.

