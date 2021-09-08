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12:30, 08 сентября 2021

От 6 до 8 месяцев потребуется на восстановление дома в Ногинске, где сегодня утром взорвался газ

От шести до 8 месяцев потребуется на восстановление многоквартирного дома в подмосковном Ногинске, где сегодня утром взорвался газ. Губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал, что власти позаботятся о каждом жителе. Он уточнил, что эвакуированы жильцы 1-го и 2-го подъездов.
По последним данным экстренных служб, в результате взрыва пострадали 14 человек, двое погибли.



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