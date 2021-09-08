Российская Премьер-Лига примет решение о том, кому передать права на вещание матчей чемпионата страны по футболу

Приоритетное право сохраняет Матч ТВ, однако может быть объявлен тендер.

Телекомпании предстоит конкурировать с интернет-платформами, которые уже заявили о себе, как вещатели, способные создать полноценный информационный продукт. Это сервис Окко, принадлежащий Сберу, Старт, работающий в сотрудничестве с Мегафоном, Яндекс и ряд других. Как пишет издание Коммерсант Окко предлагает за права 6 миллиардов рублей за сезон плюс возможный показ топ-матчей на федеральных каналах. По старому контракту Матч платил меньше двух, но теперь готов поднять ставки более, чем в два раза.

Газета пишет о том, приоритетное право на покупку остается у телекомпании, но может быть объявлен и тендер. Нет единства и в позиции клубов. Ведущие склоняются к тендеру и разделению прав на пакеты, но в любом случае спешить они не намерены.

Российскую премьер-лигу ожидают реформы. Классическую систему проведения чемпионата может сменить многоступенчатая. В этом случае по оценке голландских экспертов стоимость прав возрастет до 10 миллиардов рублей.