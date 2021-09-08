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12:03, 08 сентября 2021

Рассмотрение ходатайства о выдворении американца Пола Уилана в США снова откладывается

Точную дату заседания Верховный суд Мордовии пока не называет.

Адвокат осужденного за шпионаж утром сообщила, что процесс состоится 27 сентября, однако уже спустя час из суда ей снова позвонили и объявили об отмене заседания. Как пояснила Ольга Карлова, новую дату сообщат до середины этого месяца.
Официальной причиной отложения рассмотрения ходатайства стал тот факт, что судье необходимо время на дополнительную подготовку и получение мнений всех сторон о возможности выдачи Уилана. Сам осужденный говорил, что американские власти могут обменять его на предпринимателя Виктора Бута, осужденного на 25 лет тюрьмы и приговоренного к 20 годам летчика Константина Ярошенко.

Сейчас Пол Уилан находится в мордовской колонии. По словам адвоката, он фактически лишен возможности сохранения и установления социальных и семейных связей, кроме того, ему не могут оказать квалифицированную медицинскую помощь.

Как ожидается, Пол Уилан лично примет участие в слушаниях, заседание будет проходить в закрытом режиме из-за секретной информации в материалах дела.


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