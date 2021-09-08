В Ногинске из-за взрыва газа обрушилась часть жилого дома. Погибли два человека, мужчина и женщина, — сообщил Следственный комитет. Среди пострадавших двое детей.

Источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что причиной взрыва мог стать включенный газ для обогрева квартиры – отопление в доме еще не включили. СК возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев приехал в Ногинск. Н пообещал, что власти позаботятся о жителях пострадавшего дома. По словам Воробьева, на восстановительные работы может уйти от шести до восьми месяцев.