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11:45, 08 сентября 2021

IT-гигант «Яндекс» подвергся кибератаке

По некоторым данным, она стала крупнейшей в истории существования российской части интернета.

Как стало известно сегодня, примерно месяц «Яндекс» всеми силами сдерживает нападки на свои серверы. В августе, интенсивность, так называемых Ddos-атак возрастала каждые три дня и достигла пика в начале сентября.

Как сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на свои источники в «Яндексе», рекорд рунета по масштабу кибератаки был установлен в минувшие выходные. Эту информацию подтверждает, и американская компания «Cloudflare». Она специализируется на отражении подобных IT-вторжений и сотрудничает с «Яндексом».

Источник также сообщил о внутреннем расследовании, поскольку речь может идти об угрозе инфраструктуре в масштабах страны.

В «Яндексе» информацию о кибератаках подтвердили. Официальный представитель компании уверяет, что данные пользователей, как и сами сервисы не пострадали.

Одной из компаний, которые в последнее время пострадали от кибератак, стал в том числе «Сбер»


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