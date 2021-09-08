В Санкт-Петербурге в Некрасовском саду появилось граффити с одним из лидеров белорусского протеста Колесниковой

В Санкт-Петербурге в Некрасовском саду появилось граффити с одним из лидеров белорусского протеста Марией Колесниковой. Рядом надпись «За нашу и вашу свободу».

На этой неделе суд Минска приговорил Колесникову к 11 годам лишения свободы по обвинению в попытке захвата власти, — напоминает издание Znak.com.