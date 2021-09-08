Источник ТАСС: Газ, включенный для обогрева квартиры мог стать причиной взрыва в подмосковном Ногинске

Газ, включенный для обогрева квартиры мог стать причиной взрыва в подмосковном Ногинске, — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. По словам собеседника агентства, отопление в доме еще не включили.

В результате взрыва погибли два человека. Среди пострадавших есть дети.

По предварительным данным, повреждены 30 квартир, восемь разрушены полностью. Один из жильцов этого подъезда рассказал в эфире телеканала «360», что с трудом смог выбраться и успел взять с собой только домашних животных.

Городская администрация сообщила, что последняя плановая проверка газового оборудования в доме проводилась в конце мая, и нарушений не выявлено.

Тем временем, губернатор Московской области Андрей Воробьев приехал в Ногинск. Сейчас он общается с пострадавшими и экстренными службами.