К 2022 году мэрия Москвы планирует внедрить в городских школах систему распознавания лиц

Ученики и преподаватели смогут попасть в школу только после биометрической аутентификации, — пишет газета «Коммерсантъ».

Источник газеты отметил, что эта идея появилась после массового убийства в гимназии в Казани. В Департаменте информационных технологий мэрии подтвердили, что изучают возможность введения такой системы, но о том, что она будет введена, говорить еще преждевременно. В любом случае, решение будет принимать директор по согласованию с учителями и родителями, — добавили в ведомстве.

