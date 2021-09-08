При взрыве газа в подмосковном Ногинске два человека погибли, девять пострадали, в том числе дети

Уже озвучена первая версия ЧП.

Газ, включённый на всю ночь для обогрева квартиры, мог привести к взрыву, рассказал агентству ТАСС источник в экстренных службах. По его словам, произошла утечка, газ заполнил кухню. Когда жильцы включили свет произошёл взрыв. Погибли мужчина и женщина, сообщили в Следственном комитете. Их тела пока не извлекли из-под завалов. Под ними могут оставаться живые люди, сообщает агентство РИА. Среди пострадавших дети 5 и 10 лет.

Взрыв газа в девятиэтажке Ногинска прогремел рано утром. Судя по фото и видео в соцсетях, квартиры разрушены со второй по четвёртый этаж, в стене зияет огромная дыра, При взрыве обрушилась часть внешней стены и перекрытия. На видео в соцсетях, снятых в первые минуты после ЧП люди кричат о помощи, просят вызвать спасателей. Соцсети также обошло фото, на котором среди обломков сидит живой ребёнок, её спасли. Из дома эвакуировали больше 170 человек, из подъезда, повреждённого взрывом — более полусотни, отчитались в подмосковном управлении МЧС. Людей спасали с помощью лестниц.

Уголовное дело возбудили по статье об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности. Прокуратура начала проверку по факту взрыва.