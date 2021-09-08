Самолет из Объединенных Арабских Эмиратов с 30 тоннами гуманитарного груза приземлился в Кабуле

На борту продовольствие и товары медицинского назначения. Это уже второй гуманитарный рейс из Объединенных Арабских Эмиратов с начал сентября.
2021-09-08T10:34:37+03:00
2021-09-08T10:34:37+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:34, 08 сентября 2021
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По поводу высказывания запрещённого в служении священника Степанова Я, действительно, говорил с Владыкой Савватием, чтобы уточнить информацию, поскольку к нам стали обращаться журналисты, но это было уже после публикации указа, таким образом, разговор никак не мог повлиять на резолюцию архиерея…