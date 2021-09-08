Литва и Латвия отказали Белоруссии в правовой помощи по уголовному делу о геноциде белорусского населения в годы ВОВ

Литва и Латвия отказали Белоруссии в правовой помощи по уголовному делу о геноциде белорусского населения в годы Великой отечественной войны, — сообщил генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед. Он назвал отказ юридически необоснованным, генпрокурор считает, что Литва и Латвия – цитирую — «покрывают нацистских преступников».

Ранее официальный Минск заявлял о том, что будет требовать выдачи военных преступников для открытого суда на территории Белоруссии, — сообщает РИА Новости.

