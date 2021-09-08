Опрос: Только 44% российских компаний смогли полностью восстановить свой бизнес после пандемии

Только 44% российских компаний смогли полностью восстановить свой бизнес после пандемии, — показал опрос сервиса «Работа.ру». При этом 18% респондентов заявили, что кризис их компании не затронул. Тяжелые времена до сих пор переживают 11% компаний – год назад их было 36%, — отмечает «Коммерсантъ».
2021-09-08T10:33:12+03:00
2021-09-08T10:33:12+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:33, 08 сентября 2021
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