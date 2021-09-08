Опрос: Только 44% российских компаний смогли полностью восстановить свой бизнес после пандемии

Только 44% российских компаний смогли полностью восстановить свой бизнес после пандемии, — показал опрос сервиса «Работа.ру». При этом 18% респондентов заявили, что кризис их компании не затронул. Тяжелые времена до сих пор переживают 11% компаний – год назад их было 36%, — отмечает «Коммерсантъ».