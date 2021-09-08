Глава Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что СМИ, которые признаны в России иностранными агентами, не будут поражены в правах — ЦИК аккредитует их для освещения предстоящих выборов.

Памфилова пообещала, что Центризбирком в ближайшее время подготовит соответствующие разъяснения.

