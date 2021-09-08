Дом в пригороде Ливерпуля, где прошло детство Джорджа Харрисона, будет продан на аукционе

Оценочная стоимость объекта недвижимости — около 200 тысяч фунтов. Онлайн-торги под названием «Коллекция The Beatles» назначены на 28 сентября. Всего будет выставлено почти 400 лотов.
2021-09-08T10:05:08+03:00
2021-09-08T10:05:08+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:05, 08 сентября 2021
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