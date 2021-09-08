В Мексике произошло мощное землетрясение

Больше миллиона человек остались без света.

Жители штата Герреро на юго-западе Мексики ощутили подземные толчки минувшим вечером. Судя по кадрам из соцсетей, люди в ужасе выбегали на улицу под рёв автомобильных сигнализаций. Землетрясение сопровождали и яркие вспышки света. Из-за стихийного бедствия пострадало электрооборудование. В результате чего, около полутора миллионов людей в четырёх мексиканских штатах остались без света.

Повреждены оказались и сотни машин. На них рухнули уличные столбы. А в жилых домах обвалились потолки. Губернатор штата Герреро в эфире телеканала «Миленио» сообщил об одном погибшем. Магнитуда землетрясения составила больше семи баллов. Вслед за основным толчком, последовали новые, но уже меньшей силы. По информации правительства серьёзных разрушений не зафиксировано. На данный момент, специалисты занимаются восстановлением электроснабжения.

Как сообщили в посольстве России в Мексике, здание дипмиссии не пострадало. Сообщений о пострадавших россиянах не поступало.