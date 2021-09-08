CNN: США помогли Украине организовать операцию по задержанию в Белоруссии группы российских наёмников

Официальный Вашингтон причастность к случившемуся летом прошлого года отрицает.

Киев получил от американских властей деньги, техническую помощь и рекомендации ЦРУ. Об этом телеканалу CNN на условиях анонимности рассказали трое бывших высокопоставленных сотрудников украинской разведки. По словам одного из них спецслужбы США создали частную военную компанию, которая вербовала россиян якобы для работы в Венесуэле. За это обещали платить по 5 тысяч долларов в месяц. Вместо этого наёмников собирались задержать, переправить в Киев и там осудить, сообщает телеканал. План, по словам собеседников, не удалось осуществить — вмешались белорусские власти и КГБ.

32 российских наёмника в конце июля прошлого года задержали в окрестностях Минска и еще одного на юге республики. Их власти Белоруссии назвали бойцами из группы ЧВК Вагнера. В Киеве сказали, что некоторые из них раньше воевали в Донбассе. Инцидент произошёл менее чем за две недели до выборов президента Белоруссии. Вскоре после задержания россиян выслали на родину. Между тем высокопоставленный чиновник США назвал ложными утверждения о причастности к операции, хотя разведка о ней знала. Он предположил, что версия о направляющей роли американцев не что иное как попытка снять вину с Киева за провал операции.

В июне президент Украины заявлял, что операцию планировали другие государства, а его страну в неё пытались «втянуть».