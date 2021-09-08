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10:03, 08 сентября 2021

Взрыв газа произошел в жилом доме в Екатеринбурге

Взрыв газа произошел в жилом доме в Екатеринбурге, — сообщает ТАСС, со ссылкой на единую диспетчерскую службу города. По предварительным данным пострадал один человек, погибших нет. Дом находится на улице Индустрии в районе Уралмаш.
В МЧС сообщили, что информация о взрыве проверяется. На место выехали спасатели.



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