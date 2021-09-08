СК: При взрыве газа в жилом доме в Ногинске погибли два человека

Об этом сообщила представитель регионального главка Следственного комитета Анна Тертичная.

«По предварительным данным, пять пострадавших, двое погибших — женщина и мужчина» — сказала она.

Среди пострадавших двое детей в возрасте 5 и 10 лет. МЧС сообщает, что девять пострадавших доставлены в больницу. Из поврежденного подъезда эвакуированы более 170 человек. По предварительным данным взрыв прогремел около 7 утра в квартире на третьем этаже.

Взрыв был достаточно мощным, — рассказал Эху житель соседнего дома, Николай. По свидетельству очевидцев, первые Скорые приехали на место происшествия очень быстро.

Один из восьми пострадавших находится в реанимации в тяжелом состоянии. В результате взрыва повреждены 30 квартир. По данным экстренных служб, эпицентр находился в квартире на 3-м этаже, где проживала многодетная семья. Обрушились перекрытия и часть внешней стены дома.

Власти Подмосковья окажут финансовую помощь пострадавшим в результате взрыва, — сообщил вице-губернатор Евгений Хромушин. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев также едет в Ногинск. Он встретится с пострадавшими и проконтролирует ход спасательных работ.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выехал в Ногинск, чтобы встретиться с пострадавшими и проконтролировать ход спасательных работ, — сообщает губернаторская пресс-служба. Воробьев также поручил обследовать поврежденное задние, чтобы решить вопрос о его восстановлении.