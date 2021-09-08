Еще одного человека извлекли из-под завалов в подмосковном Ногинске после взрыва газа в 9-этажном жилом доме

Таким образом общее число пострадавших выросло до восьми, среди них двое детей, — сообщают подмосковные власти. Все пострадавшие госпитализированы в состоянии средней тяжести. Погибших нет, — сообщает РИА Новости со ссылкой на министра здравоохранения Подмосковья Светлану Стригункову.

Взрыв прогремел около 7 утра. По предварительным данным, в квартире на третьем этаже. Эта часть дома сильно разрушена, — рассказала телеграм-каналу Mash одна из местных жительниц.

В результате взрыва газа повреждены 30 квартир. Из здания эвакуированы 173 человека.



Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил в Телеграме, что поручил местным властям оказать необходимую помощь пострадавшим.