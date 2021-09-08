Бывший глава полиции Боливии Родольфо Монтеро, задержан по обвинению в геноциде из-за гибели протестующих в ноябре 2019 года. Протесты начались после переизбрания Эво Моралеса на пост президента. В итоге он вынужден был уйти в отставку. Во время политического кризиса погибли 38 человек.
2021-09-08T09:04:33+03:00
2021-09-08T09:04:33+03:00
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09:04, 08 сентября 2021
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