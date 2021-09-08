Семь человек пострадали в результате взрыва в жилом доме в подмосковном Ногинске

UPD.09:10 В Минздраве Московской области сообщили об увеличении числа пострадавших в результате взрыва газа в Ногинске до семи человек.

Место, где произошел инцидент, сейчас оцеплено сотрудниками Росгвардии, сообщает агентство ТАСС. Спасатели продолжают разбор завалов, на месте работает не менее 120 сотрудников МЧС, рассказал представитель подмосковного ведомства Алексей Херсонец.

Не исключается, что число пострадавших в ближайшее время может вырасти. Как сообщили региональные власти, для эвакуированных жильцов готовится пункт временного содержания в ближайшем Доме культуры, всем им будет оказана необходимая помощь.

Местные жители выкладывают в социальные сети кадры, на которых видно, что в доме разрушены несколько этажей подъезда и примыкающие квартиры, выбиты окна у припаркованных рядом автомобилей. Кроме того, взрывной волной выбило окна и в соседних домах.

После взрыва газа Следственный комитет возбудил уголовное дело, — сообщила официальный представитель подмосковного СК Анна Тертичная.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил в Телеграме, что поручил местным властям оказать необходимую помощь пострадавшим.

Пострадавшие при взрыве газа в многоквартирном доме в подмосковном Ногинске находятся в состоянии средней тяжести. Все они госпитализированы, министр здравоохранения Михаил Мурашко взял оказание помощи под личный контроль.