Встреча проходила в Москве и завершилась со счетом 2:0. Это третий матч сборной под руководством нового тренера Валерия Карпина.
Первая игра с Хорватией завершилась нулевой ничьей, вторая, с Кипром – победой россиян со счетом 2:0.
8-го октября россияне сыграют дома с командой Словакии.
Сборная России по футболу обыграла команду Мальты в отборочном матче Чемпионата мира 2022 года
Встреча проходила в Москве и завершилась со счетом 2:0. Это третий матч сборной под руководством нового тренера Валерия Карпина.