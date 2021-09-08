Сборная России по футболу обыграла команду Мальты в отборочном матче Чемпионата мира 2022 года

Встреча проходила в Москве и завершилась со счетом 2:0. Это третий матч сборной под руководством нового тренера Валерия Карпина.

Первая игра с Хорватией завершилась нулевой ничьей, вторая, с Кипром – победой россиян со счетом 2:0.

8-го октября россияне сыграют дома с командой Словакии.