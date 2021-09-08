Отец Бритни Спирс согласен отказаться от опекунства над дочерью

Он подал соответствующее ходатайство в суд Лос-Анджелеса, — сообщает телеканал CNN. Судебное заседание по этому делу запланировано на 29-е сентября.

В 2008 году Бритни Спирс была признана частично недееспособной из-за проблем с наркотиками. Финансы певицы, включая многомиллионный трастовый фонд, контролировали отец и адвокат, назначенный судом. Джеймс Спирс также принимал многие решения, касающиеся карьеры и даже личной жизни певицы.