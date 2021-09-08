CNN: ЦРУ помогала Украине организовать операцию по задержанию 33 российских наемников в Белоруссии в прошлом году

ЦРУ помогала Украине организовать операцию по задержанию 33 российских наемников в Белоруссии в прошлом году, — сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителей украинской разведки. По их данным, США оказали финансовую и техническую помощь При этом высокопоставленный американский чиновник отрицал причастность к операции.

При этом он подтвердил, что разведка США о ней знала.