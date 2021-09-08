В Японии сегодня пройдут переговоры глав МИД стран «Большой семерки» по Афганистану

Во встрече также примут участие представители России и Китая.

Генсек ООН Антониу Гуттериш ранее призвал боевиков террористического движения «Талибан» (запрещенной в России организации) проявить сдержанность для спасения жизней жителей Афганистана.

Я призываю все стороны, в особенности «Талибан», проявить максимальную сдержанность для защиты людей и обеспечения того, чтобы гуманитарные потребности населения были удовлетворены. Я обращаюсь к Совету Безопасности и международному сообществу в целом, чтобы сплотиться и действовать сообща, а также использовать все имеющиеся инструменты для подавления глобальной террористической угрозы в Афганистане и гарантировать соблюдение основных прав человека.

Также Гуттериш заявил, что новые власти Афганистана должны обеспечивать безопасность и удовлетворять базовые потребности сограждан.

ООН планирует до конца года предоставить гуманитарную помощь 11 миллионам афганцев. На реализацию этого плана срочно необходимо 606 миллионов долларов. 13 сентября генсек всемирной организации Антониу Гутерриш на министерской конференции в Женеве обратится к странам с призывом выделить соответствующие средства. Вместе с тем в ООН выразили обеспокоенность тем, что возможные новые экономические санкции по Афганистану могут усугубить ситуацию в стране.