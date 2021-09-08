Вашингтон намерен дать оценку новому правительству Афганистана,

основываясь не на его обещаниях, а на действиях. Об этом сообщила пресс-служба Госдепартамента. Представитель ведомства вновь выразил мнение, что афганский народ заслуживает инклюзивного правительства, отметив, что сформированный талибами кабинет министров состоит исключительно из представителей движения или их близких соратников, и в нем нет ни одной женщины. Кроме того, как сообщил Госдеп, в США «также обеспокоены связями и послужным списком некоторых из этих лиц». Комментируя заявление Белого дома о том, что США не будут торопиться с признанием объявленного талибами нового состава афганского правительства, пресс-секретарь ООН Фархан Хак отметил, что этот вопрос, по сути, находится вне компетенции организации. Как вы знаете, аппарат генсека ООН не занимается «признанием» или «непризнанием» тех или иных правительств – это прерогатива исключительно национальных государств-членов ООН. С учетом того, КАКОЕ правительство сегодня сформировали в Кабуле, мы со своей стороны можем лишь вновь подчеркнуть: позиция ООН в том, что стабильный мир в Афганистане невозможен без правительства, которое включало бы ВСЕ политические силы и народности страны. Мы по-прежнему выступаем за мирное решение проблем этой страны путем переговоров, за безоговорочное соблюдение прав афганцев и особенно афганок. Также в ООН пообещали, что продолжат поставлять нуждающимся Афганистана гуманитарную помощь. Талибан — запрещенная в РФ террористическая организация