Российская военная база в Таджикистане получила партию крупнокалиберных пулеметов на фоне обстановки в Афганистане. Это необходимо для усиления ее боевых возможностей, сообщил Центральный военный округ.

В Таджикистане действует 201-я российская военная база. Это наиболее крупный военный объект России за ее пределами.