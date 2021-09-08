В жилом доме в подмосковном Ногинске произошел взрыв. Предположительно бытового газа. Несколько этажей девятиэтажки обрушились, сообщают информагентства со ссылкой на экстренные службы. ЧП случилось в городском округе Богородский. Частично обрушились квартиры на втором и третьем этажах, сказал собеседник ТАСС. По данным Интерфакса, взрыв прогремел в квартире на 3 этаже. Обрушились перекрытия нескольких этажей. есть пострадавшие, спасатели начали разбор завалов.

07:36 Более 20 спасателей и шесть единиц техники работают на месте происшествия в Ногинске, группировка наращивается.

07:38 В зону обрушение попали в три квартиры.

07:40 Три человека, в том числе двое детей, спасены после взрыва газа в подмосковном Ногинске.

7:42 Утечка газа, предварительно, послужила причиной взрыва в жилом доме в подмосковном Ногинске, где произошло обрушение с первого по четвертый этажи. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в экстренных службах.

«По предварительным данным, причиной взрыва в девятиэтажном доме на улице 28 июня стала утечка газа», — сказал собеседник агентства. 07:47 Прокуратура в Подмосковье организовала проверку в связи с произошедшим хлопком газа в жилом доме в Ногинске, информация о пострадавших уточняется, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Ранее сообщалось, что хлопок газовоздушной смеси произошел в городском округе Богородский в Подмосковье по адресу улица 28 июня, дом 9а. Предварительно, произошло обрушение второго и третьего этажей здания и частично четвертого этажа, есть пострадавшие. Три человека, в том числе два ребенка, спасены после ЧП, сообщили в МЧС РФ, передает РИА Новости.

«Прокуратура организовала проверку в связи с произошедшим хлопком газа в многоквартирном жилом доме в Ногинске. Информация о пострадавших уточняется», — говорится в сообщении

07:48 Неисправность магистрального газового оборудования или строительного баллона, по предварительным данным, спровоцировала взрыв газа, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.