Исполком Международного Олимпийского комитета, как ожидается, обсудит будущее тяжелой атлетики в программе летних Игр. Этот вид спорта ранее сотрясали многочисленные допинговые и коррупционные скандалы.

Судьба тяжелой атлетики в программе летних Олимпиад напрямую связана с действиями Международной федерации тяжелой атлетики. В понедельник она приняла новую конституцию, в рамках которой были внесены изменения в процедуру избрания на ряд выборных должностей. Однако ряд ключевых изменений – как, например, запрет избираться в руководство федерации лицам старше 85 лет — были либо отклонены, либо допускают ряд послаблений, пишет газета «Коммерсантъ».

В кризисе Международная федерация легкой атлетики пребывает почти два года. Поводом послужил документальный фильм немецкого телеканала ARD, который был посвящен разоблачению деятельности тогдашнего президента организации Тамаша Аяна. Его обвинили в сокрытии как минимум 30 допинг-случаев за последние 10 лет. Кроме того, руководство федерации обвинили в том, что с ее счетов исчезло свыше 10 млн долларов. Ранее же пересмотру подверглись результаты Олимпиад в Пекине и Лондоне. Из-за допинга медалей были лишены свыше 30 чемпионов и призеров этих игр.

На прошедшей в этом году в Токио Олимпиаде многие сборные по тяжелой атлетике выступали в усеченных составах. Одновременно с этим в МОК ранее допускали, что исключат этот вид спорта из программы игр.