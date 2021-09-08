Главы «G8», как ожидается, проведут сегодня встречу с участием министров. Основной темой станет ситуация в Афганистане

Главы «Большой семерки», как ожидается, проведут сегодня встречу с участием министров. Основной темой станет ситуация в Афганистане.

Глава японского МИДа Тосимицу Мотэги ранее сообщил, что переговоры пройдут с участием Москвы и Пекина. Однако в последний момент в российском МИДе сообщили, что Россия не будет представлена на встрече.

Между тем, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон высказывал мнение, что к талибам необходимо выработать единый подход. В связи с этим он предложил либо представить план признания нового афганского правительства, либо рассмотреть вопрос ведения экономических санкций в отношении страны.

В августе G7 провели аналогичную встречу в онлайн-формате. Тогда было поставлено три цели: эвакуация афганцев, находящихся в опасности, координация взаимодействия с талибами и контроль за созданием так называемого «инклюзивного правительства».

На данный момент Афганистаном руководит временный совет, который в скором времени должен официально передать власть талибам.

Накануне талибы объявили состав нового правительства. В него вошли руководители запрещенного в России террористического движения «Талибан», в том числе бывшие пленные с базы Гуантанамо. Так, высшим руководителем государства объявлен 60-летний глава движения Хайбатулла Ахундзада, его заместителем мулла Мохаммад Хасан Ахунд. До этого момента он возглавлял совет руководства радикального движения. Министром обороны – сын основателя «Талибана» Мухаммад Якуб Муджахид.

Востоковед, политолог Елена Супонина сказала №Эхо Москвы", что талибы нарушили свои обещания создать широкое коалиционное правительство:

Теперь во главе временного правительства Афганистана стоят люди, которые фигурируют в списках террористов, напомнила Елена Супонина.

Напомним, что талибан – запрещенная в России террористическая организация.