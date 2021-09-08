Сборная России по футболу обыграла команду Мальты в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Встреча, прошедшая на стадионе столичного «Спартака», завершилась со счетом 2:0. Отличились Федор Смолов и Зелимхан Бакаев, забивший

дебютный гол за национальную команду.

Следующим соперником россиян станет команда Словакии. Матч пройдет 8 октября в Казани.

По итогам 6 туров сборная России набрала 13 очков. Россияне потеряли лидерство в группе, за счет лучшей разницы мячей их

обошли хорваты, у которых также 13 баллов. 9 очков на счету сборной Словакии, у команды Словении — 7 очков, у сборных Мальты и Кипра — по 4.