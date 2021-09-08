Правительственная комиссия по безопасности дорожного движения отменила обязательный ТО для легковых автомобилей,

Правительственная комиссия по безопасности дорожного движения приняла решение отменить обязательный техосмотр для легковых автомобилей, принадлежащих физлицам и не участвующих в перевозках. При этом будет введено обязательное ТО при смене владельца автомобиля. Об этом пишет «КоммерсантЪ»:

Автомобильный эксперт «Эха Москвы» Сергей Асланян считает, это хорошим намерением.

Правда, Сергей Асланян отметил, что теперь владельцы автомобилей будут испытывать трудности при их продаже.

Нововведение будет закреплено в законопроекте, который внесет в Госдуму «Единой Россией» и который коснется владельцев примерно 50 млн транспортных средств