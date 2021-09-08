Биткоин упал более чем на 10% — до 46300 долларов после того, как Сальвадор первым в мире признал его официальной валютой. Как передает Bloomberg, снижение курса произошло на фоне сбоя приложения для расчетов криптовалютой Chivo. Его разработали власти Сальвадора.
2021-09-08T06:21:21+03:00
2021-09-08T06:21:21+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:21, 08 сентября 2021
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