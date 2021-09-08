Биткоин упал более чем на 10% — до 46300 долларов после того, как Сальвадор первым в мире признал его официальной валютой. Как передает Bloomberg, снижение курса произошло на фоне сбоя приложения для расчетов криптовалютой Chivo. Его разработали власти Сальвадора.