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06:21, 08 сентября 2021

Биткоин упал более чем на 10% — до 46300 долларов

Биткоин упал более чем на 10% — до 46300 долларов после того, как Сальвадор первым в мире признал его официальной валютой. Как передает Bloomberg, снижение курса произошло на фоне сбоя приложения для расчетов криптовалютой Chivo. Его разработали власти Сальвадора.


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