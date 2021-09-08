Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки: Вашингтон не торопится признавать новое правительство Афганистана

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон не торопится признавать новое правительство Афганистана, сформированное движением «Талибан» (запрещено в РФ)



«В признании нет никакой спешки. Это будет зависеть от того, какие шаги будет предпринимать «Талибан»*. Весь мир, в том числе США, будут следить за тем, позволяют ли талибы покинуть

страну американцам и гражданам других стран, а также афганцам, которые хотят выехать из Афганистана.



Пресс-секретарь добавила, что не может назвать точные сроки возможного признания Вашингтоном правительства

талибов.

* — признано террористической организацией, ее деятельность запрещенена на территории РФ