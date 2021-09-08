По меньшей мере 40 человек погибли при пожаре в тюрьме в Индонезии. Инцидент произошел ночью в провинции Бантен, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на пресс-службу тюремного департамента министерства юстиции и прав человека. Людей эвакуируют из здания. Причина пожара выясняется.

Согласно агентству Франс Пресс, погиб 41 человек, восемь серьезно пострадали и 72 получили легкие травмы.